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Пухонто Николай Васильевич

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Место рождения

СССР, Тернополь

Дата рождения

05.05.1946

Дата смерти

12.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1946

Отец: Пухонто Василий

Мать: Пухонто Елена Петровна

СССР, Тернополь
Рождение ребёнка
19.05.1978

Сын: Пухонто Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Пухонто Лариса Владимировна

Украина г. Тернополь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухонто Лариса Владимировна

Смерть
12.01.2009
Украина г. Тернополь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тернополь
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