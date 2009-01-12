Пухонто Николай Васильевич
Место рожденияСССР, Тернополь
Дата рождения05.05.1946
Дата смерти12.01.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1946
Отец: Пухонто Василий
Мать: Пухонто Елена Петровна
СССР, Тернополь
Рождение ребёнка
19.05.1978
Сын: Пухонто Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Пухонто Лариса Владимировна
Украина г. Тернополь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.2009
Украина г. Тернополь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тернополь