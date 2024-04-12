Ксения Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиОколо 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Ефим
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мавра Максимовна
Отец ребёнка: Максим Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Евфимия Максимовна
Отец ребёнка: Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Захар Максимович
Отец ребёнка: Максим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Михайлович
Смерть
Около 1816
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область