Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ефимовна

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Около 1816

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ефим

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Михайлович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мавра Максимовна

Отец ребёнка: Максим Михайлович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Евфимия Максимовна

Отец ребёнка: Максим Михайлович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Захар Максимович

Отец ребёнка: Максим Михайлович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Михайлович

Смерть
Около 1816
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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