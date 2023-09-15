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Максим Михайлович

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Михайлович

Мать: Елена Давыдовна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Ксения Ефимовна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мавра Максимовна

Мать ребёнка: Ксения Ефимовна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Евфимия Максимовна

Мать ребёнка: Ксения Ефимовна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Захар Максимович

Мать ребёнка: Ксения Ефимовна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ефимовна

Смерть
1795
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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