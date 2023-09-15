Максим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Михайлович
Мать: Елена Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мавра Максимовна
Мать ребёнка: Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Евфимия Максимовна
Мать ребёнка: Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Захар Максимович
Мать ребёнка: Ксения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ефимовна
Смерть
1795
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область