Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Максимович

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Максим Михайлович

Мать: Ксения Ефимовна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Аким Иванович

Мать ребёнка: Акулина Терентьевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1822
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