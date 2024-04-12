Иван Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1822
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Максим Михайлович
Мать: Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Аким Иванович
Мать ребёнка: Акулина Терентьевна
Смерть
1822