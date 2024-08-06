Исмагилов Назмулла Мухаматулович
Место рождения
Дата рождения15.09.1930
Дата смерти08.06.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Отец: Исмагилов Мухаматулла
Мать: Исмагилова Назминиса
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1955
Дочь: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна
Мать ребёнка: Илькаева (Азматова) Гульфира Сабировна
Смерть
08.06.1981