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Исмагилов Назмулла Мухаматулович

Место рождения

Юкшур, Бардымский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

08.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: Исмагилов Мухаматулла

Мать: Исмагилова Назминиса

Юкшур, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илькаева (Азматова) Гульфира Сабировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Исмагилова) Кадрия Фатиховна

Рождение ребёнка
23.08.1955

Дочь: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна

Мать ребёнка: Илькаева (Азматова) Гульфира Сабировна

Куземьярово, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Смерть
08.06.1981
Куземьярово, Бардымский муниципальный район, Пермский край

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