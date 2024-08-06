Илькаева (Азматова) Гульфира Сабировна
Место рождения
Дата рождения06.09.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1936
Отец: Азматов Сабир
Мать: (Матишева) Хатима
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1955
Дочь: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна
Отец ребёнка: Исмагилов Назмулла Мухаматулович
Куземьярово, Бардымский муниципальный район, Пермский край