Илькаева (Азматова) Гульфира Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илькаева (Азматова) Гульфира Сабировна

Место рождения

Брюзли, Бардымский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

06.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1936

Отец: Азматов Сабир

Мать: (Матишева) Хатима

Брюзли, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагилов Назмулла Мухаматулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илькаев Салихзян Гафурзянович

Место жительства
Неизвестно
Ишимово, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Ишимово, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.08.1955

Дочь: Клюева (Исмагилова) Фанзиля Назмулловна

Отец ребёнка: Исмагилов Назмулла Мухаматулович

Куземьярово, Бардымский муниципальный район, Пермский край

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