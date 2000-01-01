Коновалова (Пушкарева) Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Пушкарева) Татьяна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкарев Прокопий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евдокия (Авдотья) Семеновна

Отец ребёнка: Коновалов Семен

д.Ледухи
Рождение ребёнка
26.10.1899

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Коновалов Семен

починок Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно
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