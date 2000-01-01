Коновалова (Пушкарева) Татьяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушкарев Прокопий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евдокия (Авдотья) Семеновна
Отец ребёнка: Коновалов Семен
д.Ледухи
Рождение ребёнка
26.10.1899
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Коновалов Семен
починок Ледухи
Работа или профессия
Неизвестно