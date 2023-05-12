Соколова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Анна Петровна

Соколова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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