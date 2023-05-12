Соколова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно