Шаманина Зинаида Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Зинаида Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Прилучный Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Прилучный Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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