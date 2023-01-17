Шаманина Зинаида Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Прилучный Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Прилучный Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно