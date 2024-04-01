Созонова (Петрунина) Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1887
Отец: Петрунин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Созонова) Мария Маркова
Отец ребёнка: Созонов Марк Аврамов
Бракосочетание
21.08.1906
Муж: Созонов Марк Аврамов
м. 35 вторым браком, ж.19 Ишимского уезда Усовской волости пос.Александровского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
17.11.1911
Дочь: (Созонова) Анна Маркова
Отец ребёнка: Созонов Марк Аврамов
мать записана как Татьяна Васильева.
Смерть
Неизвестно