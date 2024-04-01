Созонова (Петрунина) Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова (Петрунина) Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Петрунин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Созонова) Мария Маркова

Отец ребёнка: Созонов Марк Аврамов

Бракосочетание
21.08.1906

Муж: Созонов Марк Аврамов

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 35 вторым браком, ж.19 Ишимского уезда Усовской волости пос.Александровского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
17.11.1911

Дочь: (Созонова) Анна Маркова

Отец ребёнка: Созонов Марк Аврамов

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
мать записана как Татьяна Васильева.
Смерть
Неизвестно

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