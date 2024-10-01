Марданова (Иванова) Ольга Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марданова (Иванова) Ольга Филимоновна

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Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

27.09.1987

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1987

Отец: Иванов Филимон Иванович

Мать: Иванова (Шишкина) Любовь Михайловна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.06.2016

Муж: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
23.09.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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