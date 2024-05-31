Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна
Место рожденияг. Челябинск
Дата рождения15.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.2004
Дочь: Хамидуллина Леана Руслановна
Отец ребёнка: Хамидуллин Руслан Гатиятович
Рождение ребёнка
10.07.2013
Сын: Станкевич Валерий Юрьевич
Отец ребёнка: Станкевич Юрий Витальевич
Рождение ребёнка
12.07.2019
Сын: Станкевич Виталий Юрьевич
Отец ребёнка: Станкевич Юрий Витальевич
Рождение ребёнка
24.01.2023
Дочь: Станкевич Ариана Юрьевна
Отец ребёнка: Станкевич Юрий Витальевич
Рождение ребёнка
24.01.2023
Сын: Станкевич Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Станкевич Юрий Витальевич