Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна

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Место рождения

г. Челябинск

Дата рождения

15.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1985

Отец: Гимадиев Владик Рафаэльевич

Мать: Гимадиева (Хисматуллина) Шаура Нигаматовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станкевич Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
15.02.2004

Дочь: Хамидуллина Леана Руслановна

Отец ребёнка: Хамидуллин Руслан Гатиятович

Рождение ребёнка
10.07.2013

Сын: Станкевич Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: Станкевич Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
12.07.2019

Сын: Станкевич Виталий Юрьевич

Отец ребёнка: Станкевич Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
24.01.2023

Дочь: Станкевич Ариана Юрьевна

Отец ребёнка: Станкевич Юрий Витальевич

Рождение ребёнка
24.01.2023

Сын: Станкевич Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Станкевич Юрий Витальевич

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