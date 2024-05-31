Станкевич Юрий Витальевич
Место рожденияБелоруссия,
Дата рождения11.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.2013
Сын: Станкевич Валерий Юрьевич
Мать ребёнка: Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна
Рождение ребёнка
12.07.2019
Сын: Станкевич Виталий Юрьевич
Мать ребёнка: Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна
Рождение ребёнка
24.01.2023
Дочь: Станкевич Ариана Юрьевна
Мать ребёнка: Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна
Рождение ребёнка
24.01.2023
Сын: Станкевич Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна