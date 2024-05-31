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Станкевич Юрий Витальевич

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Место рождения

Белоруссия,

Дата рождения

11.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна

Рождение ребёнка
10.07.2013

Сын: Станкевич Валерий Юрьевич

Мать ребёнка: Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна

Рождение ребёнка
12.07.2019

Сын: Станкевич Виталий Юрьевич

Мать ребёнка: Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна

Рождение ребёнка
24.01.2023

Дочь: Станкевич Ариана Юрьевна

Мать ребёнка: Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна

Рождение ребёнка
24.01.2023

Сын: Станкевич Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Станкевич (Гимадиева) Елена Владиковна

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