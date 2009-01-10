Юмаева Тайфя Хамзеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмаева Тайфя Хамзеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1932

Дата смерти

10.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1965

Дочь: Бульхина Лариса Айсиевна

Отец ребёнка: Юмаев Айса Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмаев Рафик Айсеевич

Отец ребёнка: Юмаев Айса Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмаев Мянсур Айсеевич

Отец ребёнка: Юмаев Айса Хасанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яфарова Равиля Айсеевна

Отец ребёнка: Юмаев Айса Хасанович

Смерть
10.01.2009
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