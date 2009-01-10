Юмаева Тайфя Хамзеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1932
Дата смерти10.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1965
Дочь: Бульхина Лариса Айсиевна
Отец ребёнка: Юмаев Айса Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмаев Рафик Айсеевич
Отец ребёнка: Юмаев Айса Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юмаев Айса Хасанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яфарова Равиля Айсеевна
Отец ребёнка: Юмаев Айса Хасанович
Смерть
10.01.2009