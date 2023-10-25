Юмаев Айса Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1965
Дочь: Бульхина Лариса Айсиевна
Мать ребёнка: Юмаева Тайфя Хамзеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юмаев Рафик Айсеевич
Мать ребёнка: Юмаева Тайфя Хамзеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юмаева Тайфя Хамзеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яфарова Равиля Айсеевна
Мать ребёнка: Юмаева Тайфя Хамзеевна
Смерть
Неизвестно