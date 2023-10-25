Юмаев Айса Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмаев Айса Хасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1965

Дочь: Бульхина Лариса Айсиевна

Мать ребёнка: Юмаева Тайфя Хамзеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмаев Рафик Айсеевич

Мать ребёнка: Юмаева Тайфя Хамзеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юмаев Мянсур Айсеевич

Мать ребёнка: Юмаева Тайфя Хамзеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яфарова Равиля Айсеевна

Мать ребёнка: Юмаева Тайфя Хамзеевна

Смерть
Неизвестно
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