Аршинцов Павел Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Федора Павлова
Мать ребёнка: Аршинцова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Аршинцова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Аршинцова Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно