Аршинцов Кондратий Ананиев 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аршинцов Кондратий Ананиев

Место рождения

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Аршинцов Анания Иванов

Мать: ?

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинцова Матрона Федотова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Аршинцов Павел Кондратьев

Мать ребёнка: Аршинцова Матрона Федотова

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Аршинцов Данил Кондратьев

Мать ребёнка: Аршинцова Матрона Федотова

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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