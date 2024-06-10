Аршинцов Кондратий Ананиев
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Аршинцов Анания Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Аршинцов Павел Кондратьев
Мать ребёнка: Аршинцова Матрона Федотова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Аршинцов Данил Кондратьев
Мать ребёнка: Аршинцова Матрона Федотова
Смерть
Неизвестно