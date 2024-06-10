Аршинцова Пелагея Иванова 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аршинцова Пелагея Иванова

Место рождения

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинцов Павел Кондратьев

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Федора Павлова

Отец ребёнка: Аршинцов Павел Кондратьев

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Аршинцов Лукиан Павлов

Отец ребёнка: Аршинцов Павел Кондратьев

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Аршинцов Терентий Павлов

Отец ребёнка: Аршинцов Павел Кондратьев

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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