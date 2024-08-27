Кузмичёва (Пышкина) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузмичёва (Пышкина) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузмичёв Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.01.1876 ст.

Сын: Кузмичёв Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кузмичёв Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.

Дочь: Кузмичёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузмичёв Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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