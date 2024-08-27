Кузмичёва (Пышкина) Пелагея Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1876 ст.
Сын: Кузмичёв Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кузмичёв Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.
Дочь: Кузмичёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузмичёв Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно