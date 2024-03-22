Харитина (Параскева) Сазонова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти09.04.1883
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1860
Муж: Филипп Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1862
Сын: Ефрем Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Павлов
Рождение ребёнка
26.06.1871
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Павлов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Варвара Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Павлов
Рождение ребёнка
23.02.1874
Дочь: Марина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Павлов
Рождение ребёнка
01.05.1876
Дочь: Мавра Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Павлов
Смерть
09.04.1883