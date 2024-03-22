Харитина (Параскева) Сазонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина (Параскева) Сазонова

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

09.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сазон

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1860

Муж: Филипп Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1862

Сын: Ефрем Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Павлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1871

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Павлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Варвара Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Павлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1874

Дочь: Марина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Павлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1876

Дочь: Мавра Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Павлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.04.1883
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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