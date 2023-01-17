Чеховская (Клюева) Екатерина Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеховская (Клюева) Екатерина Никоноровна

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

19.11.1885

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1885

Отец: Клюев Никонор (Никанор) Аркадьевич

Мать: Клюева Анна Никифоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.12.1908

Сын: Чеховский Александр Никитич

Отец ребёнка: Чеховский Никита Гуриевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Около 1908

Муж: Чеховский Никита Гуриевич

Рождение ребёнка
11.06.1912

Дочь: Фисенко Антонина Никитична

Отец ребёнка: Чеховский Никита Гуриевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.08.1914

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Чеховский Никита Гуриевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.06.1917

Дочь: Елена Никитична

Отец ребёнка: Чеховский Никита Гуриевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1946
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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