Чеховская (Клюева) Екатерина Никоноровна
Место рождения
Дата рождения19.11.1885
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1885
Рождение ребёнка
03.12.1908
Сын: Чеховский Александр Никитич
Отец ребёнка: Чеховский Никита Гуриевич
Бракосочетание
Около 1908
Рождение ребёнка
11.06.1912
Дочь: Фисенко Антонина Никитична
Отец ребёнка: Чеховский Никита Гуриевич
Рождение ребёнка
26.08.1914
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Чеховский Никита Гуриевич
Рождение ребёнка
17.06.1917
Дочь: Елена Никитична
Отец ребёнка: Чеховский Никита Гуриевич
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно