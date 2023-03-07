Фисенко (Чеховская) Антонина Никитична
Место рождения
Дата рождения11.06.1912
Дата смерти07.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1912
Бракосочетание
09.11.1932
Ольговка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.11.1935
Дочь: Мягкоступова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Фисенко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Фисенко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
26.07.1940
Отец ребёнка: Фисенко Иван Владимирович
Работа или профессия
С 1955 по 1957
колхоз имени Молотова
Смерть
07.08.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно