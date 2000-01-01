Пьяных Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьяных Василий Васильевич

Пьяных Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1987

Отец: Гузев Василий

Мать: Гузева Галина Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close