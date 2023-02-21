Гузев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1987

Сын: Пьяных Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гузева Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
16.08.1988

Дочь: Пьяных Марина Васильевна

Мать ребёнка: Гузева Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
04.01.1991

Сын: Пьяных Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Гузева Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
07.02.1994

Сын: Пьяных Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Гузева Галина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гузева Галина Григорьевна