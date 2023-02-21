Гузев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1987
Сын: Пьяных Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гузева Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
16.08.1988
Дочь: Пьяных Марина Васильевна
Мать ребёнка: Гузева Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1991
Мать ребёнка: Гузева Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
07.02.1994
Сын: Пьяных Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Гузева Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно