Зенкова Лилия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова Лилия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зенков Степан Иванович

Мать: Зенкова (Сидорова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Владлен Степанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минифалеев Юрий

Смерть
Неизвестно

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