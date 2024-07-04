Зенкова Лилия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенков Владлен Степанович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минифалеев Юрий
Смерть
Неизвестно