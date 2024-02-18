Зенкова (Сидорова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Николай Иванович
Мать: Деменева ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкова Лилия Степановна
Отец ребёнка: Зенков Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенков Владимир Степанович
Отец ребёнка: Зенков Степан Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1921
Сын: Зенков Василий Степанович
Отец ребёнка: Зенков Степан Иванович
Смерть
Неизвестно