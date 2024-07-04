Зенков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зенков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкова Лилия Степановна
Мать ребёнка: Зенкова (Сидорова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенков Владимир Степанович
Мать ребёнка: Зенкова (Сидорова) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
24.07.1921
Сын: Зенков Василий Степанович
Мать ребёнка: Зенкова (Сидорова) Елена Николаевна
Смерть
Неизвестно