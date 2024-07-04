Зенков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенков Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зенков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкова Лилия Степановна

Мать ребёнка: Зенкова (Сидорова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Зенкова (Сидорова) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1921

Сын: Зенков Василий Степанович

Мать ребёнка: Зенкова (Сидорова) Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно

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