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Сидоров Иван Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Сидоров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Аглафена Ефимовна

Рождение ребёнка
02.03.1919

Сын: Сидоров Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Аглафена Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вижунова Роза Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова Аглафена Ефимовна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Павел Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Аглафена Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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