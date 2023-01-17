Сидоров Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Сидорова Аглафена Ефимовна
Рождение ребёнка
02.03.1919
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вижунова Роза Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова Аглафена Ефимовна
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сидорова Аглафена Ефимовна
Смерть
Неизвестно