Сидорова Аглафена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Сидоров Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вижунова Роза Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сидоров Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно