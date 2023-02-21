Сидорова Аглафена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Аглафена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Сидоров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вижунова Роза Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Емельянович

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Павел Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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