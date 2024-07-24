Гусев Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Нина Филиповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Знаю что погиб под колесами поезда. Была толи осень толи зима и он был в фуфайке, перелазия под составом зацепился и затянуло под котки. Похоронен где то на кладбище в новосибирской обл.

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