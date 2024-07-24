Гусев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Нина Филиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Знаю что погиб под колесами поезда. Была толи осень толи зима и он был в фуфайке, перелазия под составом зацепился и затянуло под котки. Похоронен где то на кладбище в новосибирской обл.