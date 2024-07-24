Гусева Нина Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Нина Филиповна

Гусева Нина Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1962

Дочь: Мотрук - Михайлова (Гусева) Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Гусев Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Баба Нина умерла от рака щитовидной железы в доме своего мужа Гусева Владимира Ивановича. На тот момент он тоже уже умер лет 5 назад. Умерла своей смертью тихо и спокойно. Сильно хотела жить но увы з... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.