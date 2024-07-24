Гусева Нина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1962
Дочь: Мотрук - Михайлова (Гусева) Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Гусев Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Баба Нина умерла от рака щитовидной железы в доме своего мужа Гусева Владимира Ивановича. На тот момент он тоже уже умер лет 5 назад. Умерла своей смертью тихо и спокойно. Сильно хотела жить но увы з... Показать все