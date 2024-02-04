Бурдастых Мария Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бурдастых Никита Абрамович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Отец ребёнка: Бурдастых Никита Абрамович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Отец ребёнка: Бурдастых Никита Абрамович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Бурдастых Никита Абрамович
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Бурдастых Никанор Никитович
Отец ребёнка: Бурдастых Никита Абрамович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бурдастых Василий Никитович
Отец ребёнка: Бурдастых Никита Абрамович
Смерть
Неизвестно