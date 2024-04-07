Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лабза Дмитрий Исидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лабза Дмитрий Исидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1912
Отец ребёнка: Лабза Дмитрий Исидорович
Смерть
Неизвестно