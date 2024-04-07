Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1873

Отец: Коптелов Киприан Тихонович

Мать: Коптелова (Сухорукова) Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабза Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лабза Дмитрий Исидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабза Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Лабза Дмитрий Исидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лабза Дмитрий Исидорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1912

Сын: Лабза Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лабза Дмитрий Исидорович

Смерть
Неизвестно

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