Лабза Дмитрий Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти04.01.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Лабза Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
19.02.1912
Мать ребёнка: Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна
Смерть
04.01.1938