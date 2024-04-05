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Лабза Дмитрий Исидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

04.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Лабза Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабза Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабза Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
19.02.1912

Сын: Лабза Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Лабза (Коптелова) Домникея Киприановна

Смерть
04.01.1938

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