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Обнорский Николай Давыдович

Место рождения

Ильинский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский, Грязовецкий район, Северный край
Сын дьячка Обнорской Ильинской церкви Грязовецкого уезда Давида Григорьевича.
Работа или профессия
1831
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Произведен во дьячка к Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1843
Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Богородской (Пуркаловской) Богородицкой, что в селе Богородском церкви.
Бракосочетание
Около 1851

Жена: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна

Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.1852 ст.

Сын: Обнорский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна

Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1853 ст.

Дочь: Обнорская Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна

Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Обнорская Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна

Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Обнорский Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна

Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1859 ст.

Сын: Обнорский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна

Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1862 ст.

Дочь: Обнорская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна

Богородское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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