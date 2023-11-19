Обнорский Николай Давыдович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын дьячка Обнорской Ильинской церкви Грязовецкого уезда Давида Григорьевича.
Работа или профессия
1831
Норобово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Произведен во дьячка к Архангельской Норобовской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1843
Диакон Богородской (Пуркаловской) Богородицкой, что в селе Богородском церкви.
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
02.04.1852 ст.
Сын: Обнорский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
28.08.1853 ст.
Дочь: Обнорская Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Обнорская Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Обнорский Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
23.10.1859 ст.
Сын: Обнорский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна
Рождение ребёнка
03.07.1862 ст.
Дочь: Обнорская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Обнорская (Вереснягова) Аполлинария Федоровна
Смерть
Неизвестно