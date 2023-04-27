кн. Трубецкая (Нарышкина) Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Трубецкая (Нарышкина) Анна Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1704

Дата смерти

18.09.1775

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1704

Отец: Нарышкин Лев Кириллович

Мать: Шереметева (Салтыкова) Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
статс-дама
Рождение ребёнка
20.07.1731

Сын: кн. Трубецкой Сергей Alexandrovich

Отец ребёнка: кн. Трубецкой Алексей Юрьевич

Смерть
18.09.1775
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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