кн. Трубецкая (Нарышкина) Анна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1704
Дата смерти18.09.1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1704
Работа или профессия
Неизвестно
статс-дама
Рождение ребёнка
20.07.1731
Сын: кн. Трубецкой Сергей Alexandrovich
Отец ребёнка: кн. Трубецкой Алексей Юрьевич
Смерть
18.09.1775
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва