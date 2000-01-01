Блинова Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Блинов Ефим Дементьевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Блинов Ефим Дементьевич
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Софья Ефимовна
Отец ребёнка: Блинов Ефим Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно