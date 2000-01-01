Блинов Ефим Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Блинов Дементей Козьмич
Мать: Блинова Агафия
Рождение ребёнка
1837 ст.
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Фекла Ефимовна
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Софья Ефимовна
Мать ребёнка: Блинова Марфа Семеновна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Марфа Семеновна
Смерть
Неизвестно