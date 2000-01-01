Блинов Ефим Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Ефим Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Блинов Дементей Козьмич

Мать: Блинова Агафия

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Блинов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Фекла Ефимовна

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Блинов Семен Ефимович

Мать ребёнка: Блинова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Блинов Гаврила Ефимович

Мать ребёнка: Блинова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Софья Ефимовна

Мать ребёнка: Блинова Марфа Семеновна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Марфа Семеновна

Смерть
Неизвестно
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