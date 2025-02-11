Прокофий Леонтьевич 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Прокофий Леонтьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1792, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1839, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Леонтий Семёнов1769 г.р.
Мать
Прасковья ИгнатьеваНеизвестно г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Кузьма Прокофьев1815 г.р.
Николай Прокофьев1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Леонтий Семёнов

Мать: Прасковья Игнатьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кузьма Прокофьев

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Николай Прокофьев

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ефрем Прокофьев

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1839
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

82

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