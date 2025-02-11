Прокофий Леонтьевич
мужской, родился 1792, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1839, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛеонтий Семёнов1769 г.р.
МатьПрасковья ИгнатьеваНеизвестно г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Кузьма Прокофьев1815 г.р.
Николай Прокофьев1831 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Леонтий Семёнов
Мать: Прасковья Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кузьма Прокофьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Николай Прокофьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ефрем Прокофьев
Мать ребёнка: ?
Смерть
1839
Место жительства
1850