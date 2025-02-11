Ефрем Прокофьев
мужской, родился 1834, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецПрокофий Леонтьевич1792 г.р.
Супруги
Дарья Тимофеева1833 г.р.
Дети
Дмитрий Ефремов1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Прокофий Леонтьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Тимофеева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дмитрий Ефремов
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно