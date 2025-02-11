Ефрем Прокофьев 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефрем Прокофьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Прокофий Леонтьевич1792 г.р.
Супруги
Дарья Тимофеева1833 г.р.
Дети
Дмитрий Ефремов1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Прокофий Леонтьевич

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Тимофеева

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

82

Рождение ребёнка
1857

Сын: Дмитрий Ефремов

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

67

Смерть
Неизвестно

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