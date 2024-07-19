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Тимошина Авдотья Ивановна

Место рождения

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
1813

Муж: Тимошин Иван Тимофеевич

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сопков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тимошин Иван Тимофеевич

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сопков Федор Иванович

Отец ребёнка: Тимошин Иван Тимофеевич

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Сопкова Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Тимошин Иван Тимофеевич

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сопкова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Тимошин Иван Тимофеевич

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Смерть
После 1825
Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край

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