Тимошина Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1813
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Тимошин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Тимошин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Сопкова Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Тимошин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сопкова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Тимошин Иван Тимофеевич
Смерть
После 1825