Тимошин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошин Иван Тимофеевич

Тимошин Иван Тимофеевич

Место рождения

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Тимофей Иванович

Мать: не указана

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
1813

Жена: Тимошина Авдотья Ивановна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сопков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Тимошина Авдотья Ивановна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сопков Федор Иванович

Мать ребёнка: Тимошина Авдотья Ивановна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Сопкова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Тимошина Авдотья Ивановна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сопкова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Тимошина Авдотья Ивановна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Смерть
После 1825
Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.