Тимошин Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Тимофей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1813
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Тимошина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Тимошина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Сопкова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Тимошина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сопкова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Тимошина Авдотья Ивановна
Смерть
После 1825