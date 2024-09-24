Петров Максим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Петров Матвей Семёнович
Мать: не указана
1890-30=1860 родство не подтверждено
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова первая_жена
Бракосочетание
09.11.1890 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-19-312 101об-102 №45 Сельский обыватель Максим Мафiев Петров (зачеркнуто Попов), православный, втор. браком, 30 лет Дочь сельского обывателя Вера Михайлова Пономарёва, православная, перв.брак... Показать все
Смерть
Неизвестно