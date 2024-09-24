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Петров Максим Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Петров Матвей Семёнович

Мать: не указана

1890-30=1860 родство не подтверждено
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова первая_жена

Бракосочетание
09.11.1890 ст.

Жена: Петрова (Пономарёва) Вера Михайловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-19-312 101об-102 №45 Сельский обыватель Максим Мафiев Петров (зачеркнуто Попов), православный, втор. браком, 30 лет Дочь сельского обывателя Вера Михайлова Пономарёва, православная, перв.брак... Показать все
Смерть
Неизвестно

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