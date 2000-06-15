Ашпина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашпина Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2000

Отец: Ашпин Алексей

Мать: Ларичкина Ульяна Владимировна

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