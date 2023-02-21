Ларичкина Ульяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.2000
Дочь: Ашпина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ашпин Алексей
Рождение ребёнка
02.05.2002
Дочь: Ашпина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Ашпин Алексей
Рождение ребёнка
14.08.2018
Дочь: Ашпина Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Ашпин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ашпин Алексей