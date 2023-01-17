Кошкина Екатерина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Матрёна Анисимовна
Отец ребёнка: Кошкин Анисим Филипович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ионила Анисимовна
Отец ребёнка: Кошкин Анисим Филипович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья Анисимовна
Отец ребёнка: Кошкин Анисим Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно