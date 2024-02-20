Жуков Антон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Акулина
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Жуков Иван Антонович
Мать ребёнка: Акулина
Смерть
1940
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский