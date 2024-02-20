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Жуков Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1909

Дата смерти

01.05.1983

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1909

Отец: Жуков Антон Семенович

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Мария Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
До 1931

Жена: Жукова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Мария Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
22.01.1939

Сын: Жуков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Жукова Мария Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
01.05.1983
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
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