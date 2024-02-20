Жуков Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1909
Дата смерти01.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1909
Отец: Жуков Антон Семенович
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Мария Андреевна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
До 1931
Жена: Жукова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Мария Андреевна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
22.01.1939
Мать ребёнка: Жукова Мария Андреевна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
01.05.1983
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский