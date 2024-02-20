Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Жуков Алексей Антонович

Отец ребёнка: Жуков Антон Семенович

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Жуков Иван Антонович

Отец ребёнка: Жуков Антон Семенович

Смерть
1960
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
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