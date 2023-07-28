Сергеева (Каменчук) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Каменчук) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1974

Дочь: Гусева (Сергеева) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Сергеев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1981

Дочь: Рейни (Сергеева) Юлиана (Юлия) Константиновна

Отец ребёнка: Сергеев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1981

Дочь: (Сергеева) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Сергеев Константин Васильевич

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