Сергеева (Каменчук) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1974
Дочь: Гусева (Сергеева) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Сергеев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1981
Дочь: Рейни (Сергеева) Юлиана (Юлия) Константиновна
Отец ребёнка: Сергеев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1981
Дочь: (Сергеева) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Сергеев Константин Васильевич